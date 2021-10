ATP Indian Wells: avanti Fognini, Sinner e Berrettini

Serata (italiana) azzurra al “BNP Paribas Open”, settimo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California.



Jannik Sinner si qualifica per il terzo turno. Il 19enne altoatesino, n.14 del ranking e 10 del seeding, supera l’australiano John Millman, n.158 ATP, con un netto 6-2, 6-2.



Debutto con vittoria per Fabio Fognini. Il tennista ligure, numero 30 del ranking e 25 del seeding, si e' imposto in tre set sul tedesco Jan-Lennard Struff (54 ATP) con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3.



Anche Matteo Berrettini si qualifica per il terzo turno. Il 26enne romano, n.7 del ranking e 5 del seeding, ha battuto il cileno Alejandro Tabilo, n.184 ATP, proveniente dalle qualificazioni, in due set per 6-4, 7-5.



E Taylor Fritz sfidera' proprio Matteo Berrettini al terzo turn. Lo statunitense, testa di serie numero 31, ha battuto il connazionale Brandon Nakashima con il punteggio di 6-3, 6-4.



Nulla da fare invece per Gianluca Mager. Il 26enne sanremese, n.73 ATP, ha perso contro il francese Gael Monfils, n.18 del ranking e 14 del seeding, per 6-4, 6-2.



Anche Lorenzo Sonego e' stato eliminato, con tanti rimpianti, al debutto. Il tennista torinese, numero 17 del seeding e numero 21 del mondo, si e' arreso dopo due tie break, per 7-6 7-6 (a 7 il primo, a 3 il secondo), di frotne al sudafricano Kevin Anderson, attualmente numero 69 del ranking Atp.



Sonego ha fallito tre set-point nella prima frazione (due sul 6-5 in suo favore e uno nel tie break) e due palle set nel secondo parziale (sul 5-4 in suo favore).