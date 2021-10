Pga Tour: maltempo alle Bermuda, Migliozzi è 50°

golf

Maltempo protagonista alle Bermuda, dove la pioggia e il forte vento hanno condizionato il primo round del Butterfield Bermuda Championship, torneo del Pga Tour sospeso anzitempo (con ancora 13 giocatori in campo).



Prima il maltempo, poi l'arrivo dell'oscurità. A Southampton Parish verdetti dunque parziali con Guido Migliozzi, unico azzurro in gara, 50° con 72 (+1) dopo un giro sopra il par. Gara dai due volti per il vicentino che parte male con due bogey alla 3 e alla 7. Poi, alla 9, arriva il primo di due birdie di giornata (il secondo lo ha realizzato alla 11). Il tutto prima di un altro bogey alla 16 che ha preceduto un eagle alla 17 (su un par 5) e un doppio bogey alla 18. Al Port Royal Golf Course (par 71) prova altalenante per il 24enne veneto, tornato a giocare sul massimo circuito americano a distanza di mesi.



Alle Bermuda guidano il leaderboard, con uno score di 65 (-6), gli americani Brandon Hagy (per lui nove birdie, un bogey e un doppio bogey) e Chad Ramey, unico giocatore in campo ad aver fatto registrare un round bogey free (con 6 birdie). Mentre in 3/a posizione con 66 (-5) c'è un altro statunitense, Vincent Whaley. Top 10 e decimo posto con 68 (-3) per Patrick Reed, tra i favoriti della vigilia.



E' invece 34° con 71 (par) l'inglese Matthew Fitzpatrick. Delude Brian Gay. Lo statunitense, campione in carica, è 89/o con 75 (+4). E' già una vittoria quella di Brian Morris. In campo nonostante un tumore al quarto stadio all'esofago e allo stomaco, il 53enne nato alle Bermuda è 125/o con '+15' dopo 15 buche giocate.