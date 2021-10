Nedved: "Assestamento finito, ora si deve correre"

Pavel Nedved

Battere la Roma, domenica sera alla Juventus, per proseguire la rincorsa. L'obiettivo della Juventus per la ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, è uno solo. "Dopo il cambio di allenatore un periodo di assestamento è da mettere in preventivo. Però gli altri corrono e non possiamo più fermarci", spiega il vicepresidente bianconero Pavel Nedved



"Noi nelle ultime due stagioni (con Sarri e Pirlo allenatori, ndr), abbiamo vinto uno scudetto e due coppe, altre squadre è da dieci anni che non vincono niente. La pressione è sempre su di noi, ma ci siamo abituati. E stiamo costruendo una squadra giovane".



Domenica c'è Juve-Roma, Allegri contro Mourinho: "Una sfida bellissima - prevede il vicepresidente bianconero - si affrontano due grandi squadre guidate da due tecnici vincenti. Prepareranno sicuramente qualcosa di speciale, sarà una partit ada gustare".



Esperimenti e rotazioni, Massimiliano Allegri cercala miglior Juventus per affrontare la Roma. Non ha potuto preparare la formazione con tutti gli effettivi, si attendono infatti i rientri degli ultimi nazionali che ancora non si sono visti alla Continassa.



E poi ci sono gli assenti, come Adrien Rabiot, risultato positivo al Covid-19 e per questo motivo in isolamento, e i giocatori in dubbio, come Paulo Dybala e Alvaro Morata. Lo spagnolo appare più indietro nel percorso riabilitativo, la Joya prova a recuperare per andare in panchina: a due giorni dal big-match dell'Allianz Stadium, lasituazione relativa ai due attaccanti è ancora da definire.



Sicuramente, però, Allegri sta studiando il nuovo attacco, perché anche se l'argentino e l'ex Atletico Madrid dovessero recuperare non sarebbero certo pronti a partire dall'inizio. Moise Kean è più di un'ipotesi, la punta azzurra sta scalando le gerarchie e spera nella conferma dopo la titolarità nel derby contro il Toro.



Domenica la possibile, nuova chance: Kean cerca il secondo gol da quando è tornato alla Juve, l'obiettivo è bissare la rete realizzata alla quinta giornata nella trasferta di La Spezia. Il ventunenne fu uno dei protagonisti nella prima vittoria in campionato della Juve, dalla sfida in Liguria in avanti i bianconeri non si sono più fermati.



Sei punti tra Sampdoria e Toro per riprendere la corsa in classifica, successo di prestigio contro il Chelsea per mettere in discesa il discorso qualificazione alla fase finale della Champions League: da qui riparte la formazione di Allegri, adesso si vuole proseguire sulla tracciata prima della sosta.