Volley: Monza ci prova ma Conegliano fa 70

. Nell'anticipo della quinta giornata di A1, Conegliano vince all'Arena di Monza al quinto, dopo una partita equilibratissima, rimanendo in vetta alla classifica anche se non più a punteggio pieno: 14-25, 25-20, 25-27, 25-20, 15-13 i parziali che premiano le Pantere contro una Vero Volley che esce battuta ma a testa altissima.Per l'Imoco è la vittoria consecutiva numero 70, a -2 dal record italiano di Ravenna (72 tra il 15 marzo 1985 e l'8 dicembre 1987) e a -3 da quello mondiale che appartiene al Vakifbank Istanbul (73 fra il 23 ottobre 2012 e il 22 gennaio 2014). L'ultima sconfitta delle venete resta ormai quella di Perugia del 12 dicembre 2019, arrivata fra l'altro con una formazione rimaneggiatissima visto che pochi giorni prima aveva giocato la finale del Mondiale per club in Cina.Continua il momento no della Delta Despar Trentino, che allunga a 4 partite la sua striscia negativa: l'ultima sconfitta arriva per mano della Reale Mutua Fenera Chieri che, dopo essersi tolta nell'ultimo match lo sfizio di mandare al tappeto Busto Arsizio, mette in tasca altri tre punti andando a vincere 3-1 (30-32, 25-19, 25-22, 25-13) al PalaTrento.