Indian Wells: Azarenka ko, trionfa la spagnola Badosa

Paula Badosa è la prima spagnola a trionfare a Indian Wells. In una delle partite di singolare femminile più intense e spettacolari del 2021, la 23enne tennista iberica nata a New York, testa di serie numero 21, batte in finale, con il punteggio di 7-6(5) 2-6 7-6(2), la bielorussa Victoria Azarenka, 27ª forza del seeding, ottenendo così il secondo titolo su due finali giocate in stagione e in carriera.



Con questo risultato, ottenuto dopo tre ore e 4 minuti di battaglia, Badosa entra per la prima volta tra le prime 15 del mondo, salendo fino al 13° gradino del ranking Wta.



Badosa, che si è gettata a terra commossa e felice dopo l'ultimo punto, è la prima campionessa spagnola nella storia del torneo. Prima di lei, Conchita Martinez aveva giocato due finali, perdendole entrambe contro l'allora numero 1 del mondo: Monica Seles nel 1992, Steffi Graf nel 1996.