Il Milan passa a Bergamo, Dea ko

Pioli dimentica l'amarissima sconfitta in Champions e si rifa' sotto al Napoli capolista, distante 2 punti. Seconda sconfitta invece per la squadra di Gasperini (non bastano nel finale il rigore di Zapata e il sigillo di Pasalic), che sembra non riuscire a trovare la continuita' di risultati e prestazioni vista negli anni precedenti. Restano 11 i punti in classifica per i bergamaschi.Theo imbuca per Calabria che prova a calciare, Musso respinge male e di fatto la riaccomoda per il capitano rossonero che a porta vuota non puo' sbagliare. La Dea non ci sta e prova immediatamente a rialzare la testa, sfiorando il pareggio al 14' con Zapata, bravo a superare Kjaer e calciare in porta chiamando alla risposta Maignan, salvato poi da Tonali sulla ribattuta di Malinovskyi.respinto in corner da un attento Maignan, provvidenziale pure sul colpo di testa di Zapata dal calcio d'angolo successivo. Dopo un avvio pazzesco a livello di ritmi e d'intensita' il match sembra placarsi, ma a ridosso dell'intervallo il Milan trova la rete del raddoppio: Tonali ruba palla a Freuler e si presenta solo davanti a Musso, apre il piattone destro e firma il facile 2-0 rossonero.negato dal portiere bergamasco sul colpo di testa di Saelemaekers da due passi, indirizzato troppo centralmente. 3-0 che arriva al 78' grazie ad una perla di Leao, il cui tiro a giro su assist di Theo s'insacca sotto l'incrocio dei pali lasciando di stucco Musso.che accorcia le distanze per l'Atalanta, poi Pasalic firma addirittura il secondo gol nerazzurro, ma non basta per la rimonta. Fa festa il Milan con brivido finale.