Gp di Spagna: Herlings vince gara-2, Cairoli quarto

Antonio Cairoli

Jeffrey Herlings ha vinto gara 2 del gp di Spagna, tredicesimo appuntamento del mondiale di motocross, categoria mxgp.



L'olandese della KTM ha preceduto sul podio lo sloveno Tim Gajser (Honda) e lo spagnolo Jorge Prado (Ktm).



Quarto posto per il pluricampione, il siciliano Tony Cairoli (Ktm) che in gara 1 si era piazzato al settimo posto.



Gara negativa per gli altri italiani, con Lupino 10° e Forato 23°. In classifica comnada Herlings con 505 punti davanti a Febvre che ne ha 493 e Gajser a 490.



Nel prossimo fine settimana tappa italiana in Trentino.