Milan: Calabria in dubbio, contro il Verona pronto Kalulu

Ultimo allenamento della settimana a Milanello prima del giorno di riposo concesso per la giornata di domani da Stefano Pioli. La squadra, dopo un'iniziale fase di riscaldamento, ha lavorato sulla tecnica per poi concludere la seduta con una partitella di tre tempi da 15 minuti a ranghi misti con i giocatori della Primavera.

Da domani si saprà qualcosa in più sulle condizioni di Davide Calabria, che ha lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale per un lieve problema muscolare.



Sembra essere un infortunio di lieve entità, ma se non dovesse farcela per la gara di sabato prossimo contro il Verona, al suo posto giocherebbe Kalulu (Florenzi sta recuperando dopo l'operazione al menisco), impegnato in questi giorni con la Francia Under 21 nelle gare di qualificazione a Euro 2023.



Tra gli altri giocatori via con le nazionali, Kjaer, titolare e capitano della Danimarca, ha giocato tutta la gara nella vittoria per 4-0 contro la Moldavia, segnando anche su calcio di rigore.



Serata speciale anche per il compagno di reparto in rossonero Tomori, di nuovo in campo con l'Inghilterra (seconda presenza) nell'ultima mezz'ora della gara vinta per 5-0 contro Andorra. Esordio assoluto, invece, per Rafael Leao con la nazionale maggiore del Portogallo: l'attaccante ha giocato un tempo nell'amichevole tra Portogallo e Qatar, servendo anche l'assist del definitivo 3-0 all'ex compagno milanista Andre' Silva.



Saelemaekers ha giocato un'ora nella finalina di Nations League tra Italia e Belgio, colpendo anche un incrocio dei pali. Pochi scampoli di partita invece per Ballo-Toure', in campo all'89' nella vittoria per 4-1 del Senegal contro la Namibia, match valido per la terza giornata del girone di qualificazione ai Mondiali 2022. La squadra si ritrovera' a Milanello martedi' pomeriggio.