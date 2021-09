Mattarella all'Italvolley: "Avete reso onore alla maglia azzurra"

Italvolley

"Complimenti al presidente del Coni, Malago', al presidente federale Manfredi, alle squadre, ai capitani e ai CT Mazzanti e De Giorgi. Avete reso onore alla maglia italiana. Grazie per il significato che avete attribuito alle vostre vittorie, perche' avete vinto sempre nettamente e con spirito sportivo".



Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale le due nazionali di pallavolo che a settembre hanno vinto i campionati europei maschili e femminili.



"Le due finali le avete vinte in rimonta - ha aggiunto il Capo dello Stato - significa avere determinazione e controllo delle emozioni".



Mattarella ha ricordato l'incontro del 2018, sempre al Quirinale, con le azzurre vicecampionesse del mondo. "La medaglia d'oro sfumo' contro la Serbia, questa volta avete vinto a Belgrado. Vi invito a non pensare troppo a Tokyo, nelle grandi competizioni puo' succedere di incontrare squadre in giornata di grazia".



"Quando posso, e quando qualche emittente televisiva, purtroppo di rado, trasmette le partite, io vi seguo sempre. E vi dico che i premi individuali a questi Europei sono anche premi alla squadra, perche' le individualita' si esprimono al massimo quando la squadra gioca a livelli alti".



"Per me e' stato sempre un sogno giocare in azzurro. Ho chiuso la mia carriera con una partita della Nazionale e oggi sono allenatori di un gruppo di giovanotti belli e talentuosi, di ragazzi che amano la pallavolo, la maglia e la vita".



A dichiararlo Ferdinando De Giorgi, tre volte campione del mondo da palleggiatore, CT dell'Italvolley maschile.



"Questi ragazzi hanno emozionato gli italiani con la vittoria, ma soprattutto con il loro modo di stare in Nazionale". L'allenatore ha infine svelato un aneddoto: "Ogni squadra ha un suo urlo agonistico. La nostra grida 'Noi. Italia". Due parole semplici, ma potentissime".



"Lo sport e' una metafora della nostra societa'. Lo sport non e' bianco e nero, e' una tavolata dei grigi. Chi perde e' considerato un fallito e chi vince puo' sfilare trionfando. Noi vogliamo ribaltare questa convinzione".



A dirlo e' Davide Mazzanti, CT della Nazionale italiana di volley femminile campione d'Europa.



"Tutto quello che accade in un rettangolo di gioco e' imponderabile, unico, stressante e a volte doloroso - ha aggiunto il coach - Noi ci siamo battuti con tutte le nostre forze, siamo felici di aver reso felici gli italiani e l'intero movimento".