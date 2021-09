Lever Cup: trionfa l'Europa di Berrettini

Lever Cup

Nessuno dei primi dieci, cinque tra i primi 20, 9 nei Top 30 (includendo due inglesi, dopo la Brexit): come poteva il Resto del Mondo (Team World), non diciamo battere, ma almeno impensierire l’Europa del tennis (Team Europe)? Non poteva.



E infatti la Laver Cup 2021, Ryder Cup del tennis inventata da Roger Federer, è andata ai 'blu' di Matteo Berrettini addirittura prima del tempo.



Il team capitanato da Bjorn Borg chiude la sfida già al primo incontro della terza giornata: non era mai successo.



Decisiva la vittoria nel doppio della coppia Rublev/Zverev su Opelka/Shapovalov con il punteggio di 6-2, 6-7(4), 10-3.