Us Open: Medvedev è il primo finalista

Daniil Medvedev

Nessuna sorpresa nella prima semifinale degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il primo finalista è Daniil Medvedev, numero 2 del mondo, che ha battuto in tre set il canadese Felix Auger-Aliassime, 12ª testa di serie, con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-2.



In finale il russo sfiderà il vincente della seconda semifinale tra il serbo numero 1 del mondo, Novak Djokovic (che ai quarti ha eliminato Matteo Berrettini), e il tedesco Alexander Zverev, quarta testa di serie.