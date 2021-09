Pioli: "Fuori Krunic e Giroud, spezzone per Ibra"

Stefano Pioli

"E' stata una sosta abbastanza buona, peccato per l'infortunio di Krunic, che stava molto bene. Saremo impegnati ogni tre giorni e speravo di avere tutti a disposizione ma domani non ci sara' come Giroud, che ha superato il Covid ma e' due settimane che e' fermo. Lo rivedremo lunedi'. Ibra? Puo' fare uno spezzone di gara, ma non i 90 minuti, che lo aiuti a trovare una condizione migliore".



Lo ha detto l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio.



"Sara' una sfida fra due squadre che amano fare la partita, che hanno qualita'. Mi aspetto una gara spettacolare. La Lazio e' molto forte in tutti i reparti, abbina tecnica e fisicita', e' partita forte ma anche noi stiamo bene e vogliamo continuare. Proveremo a vincere anche domani, mi aspetto una partita emozionante in cui tutte e due le squadre cercheranno di creare difficolta' all'avversario".