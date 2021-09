Spalletti: "Domani rientrano Mertens e Demme"

Luciano Spalletti

La caccia alla sesta vittoria di fila, a un primato solitario da blindare e festeggiare al Maradona dopo due trionfi esterni. E' questo che hanno in testa Insigne e compagni alla vigilia della sfida al Cagliari, che ha già cambiato panchina e si presenta con Walter Mazzarri, tecnico rimasto nel cuore dei napoletani, l'uomo che nl 202 fece esordire proprio Insigne in maglia azzurra.



Oggi il protagonista è però Luciano Spalletti, l'uomo che ha dato in due mesi personalità e carisma agli azzurri e che non cela le ambizioni e le difficoltà: "Non vogliamo nasconderci - dice - ma i candidati allo scudetto sono in un condominio di sette squadre. Noi ci assumiamo i nostri millesimi ma non vogliamo le quote degli altri. Tutti hanno le stesse quote". Un condominio che oggi il Napoli amministra da capolista consapevole che "ci sono momenti - prosegue Spalletti - in ci si fa meglio e momenti in cui si fa peggio e noi siamo pronti a tutto. E' chiaro che ora stiamo bene e ci sentiamo avvolti dall'affetto della città".



Spalletti parte però dalla stima del suo gruppo, la bella sorpresa del suo arrivo a Napoli dopo due anni di stop per scelta: "chi ha talento - spiega - spesso si accontenta di quello, i nostri invece ci mettono sudore ogni giorno e questa è una qualità importantissima. Si allenano al massimo e si stimolano a vicenda, cancellando il nemico che è la presunzione e la sufficienza. Vogliono essere squadra, lo vedo quando si abbracciano ed è facile fare allenatore con squadre così, con un capitano che fa vedere come si fa davvero il capitano, e con un comandante che con esperienza e maestà fisica mette tutto a posto".



Il tecnico è orientato a partire con la base di queste settimane, con Rrhamani al centro della difesa con Koulibaly, con la coppia di centrocampo Anguissa-Ruiz, con il tris Politano-Zielinski-Insigne alle spalle di Osimhen, nelle settimane in cui sta vivendo per la prima volta le 5 sostituzioni:



"E' una novità importante. I calciatori - dice - spesso pensano del tecnico , sei mio amico se mi dai la maglia da titolare. Ma ora ci sono i titolari del primo tempo e quelli della ripresa, in un calcio con più spettacolo quando a metà gara metti attaccanti esterni freschi, con talento e scatto. Il nostro turn over scatterà comunque tra un po'".



Un turn over per il quale Spalletti avrà abbondanza visto che domani tornano in panchina Dries Mertens e Diego Demme, due pedine che fanno un Napoli davvero più forte ma che non può distrarsi: "Domani - dice Spalletti - mi aspetto un Cagliari organizzato, perché Mazzarri sa davvero organizzare le squadre, lo ha dimostrato già contro la Lazio. Quindi ci vorrà il massimo delle nostre potenzialità, le qualità individuali non bastano contro le squadre organizzate come quelle di Mazzarri".