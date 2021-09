Sofuoglu vince in Catalogna

Bahattin Sofuoglu

L'ultima gara del Campionato del Mondo FIM Supersport 300 al Circuit de Barcelona-Catalunya regala una pagina di storia: Bahattin Sofuoglu (Biblion Yamaha Motoxracing) vince per soli tre millesimi Gara 2 del Round Hyundai N di Catalogna. In volata brucia Alvaro Diaz Cebrian (Arco-Motor University Team).



Nella prima meta' di gara i cinque di testa allungano sul gruppo inseguitore che pero' a meta' gara torna sotto. Ben 20 piloti si trovano a lottare per la vittoria e per il podio.



A pochi giri dalla fine Diez Cebrian si porta in testa ma sul finire di gara viene passato da Sofuoglu. Il turco torna al successo che gli mancava dal Round di Teruel 2020.



Diaz Cebrian conquista il suo primo podio nel WorldSSP300 e precede Samuel Di Sora (Leader Team Flembbo). Il francese termina a soli 96 millesimi da Sofuoglu. Di Sora regala a Kawasaki il titolo Costruttori con quattro gare di anticipo.



Adrian Huertas (MTM Kawasaki) manca il podio per quattro decimi ma allunga in classifica nei confronti di Tom Booth-Amos (Fusport - RT Motorsports by SKM - Kawasaki), dichiarato non idoneo per Gara 2 dopo la caduta di ieri in Gara 1. Huertas ora ha 43 punti di vantaggio.



Il compagno di squadra Yuta Okaya chiude quinto e si mette alle spalle Dean Berta Viñales (Viñales Racing Team), retrocesso di una posizione per aver superato i limiti della pista nel corso dell'ultimo giro. Il campione in carica Jeffrey Buis (MTM Kawasaki) arriva settimo. Meikon Kawakami (AD78 Team Brasil by MS Racing) e' ottavo e precede Alejandro Carrion (Kawasaki GP Project) e Inigo Iglesias (SMW Racing), anche lui retrocesso di una posizione per aver superato i limiti della pista all'ultimo giro.



Bella prestazione per Daniel Mogeda (Team#109 Kawasaki) che chiude 11° davanti a Ruben Bijman (Machado Came SBK), Oliver König (Movisio by MIE), Gabriele Mastroluca (ProGP Racing) e Harry Khouri (Fusport - RT Motorsports by SKM - Kawasaki).



Sylvain Markarian (Leader Team Flembbo) e' caduto alla curva 5 nel corso del secondo giro mentre Ton Kawakami (AD78 Team Brasil by MS Racing) e' finito a terra alla curva 10. Victor Steeman (Freudenberg KTM WorldSSP Team) e' stato costretto ad andare nella ghiaia per evitare di restare coinvolto.



Petr Svoboda (WRP Wepol Racing) e' caduto alla curva 4 nel corso del quarto giro. Joel Romero (SMW Racing) e' finito a terra alla curva 11. Mirko Gennai (Team BRcorse) e Yeray Ruiz (Yamaha MS Racing) si sono toccati in frenata alla curva 10.



Anche la gara di Mika Perez (Prodina Team WorldSSP300) e' terminata anzitempo. Marc Garcia (Prodina Team WorldSSP300) e' caduto all'ultimo giro mentre faceva parte del gruppo di testa.