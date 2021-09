Moscon firma per due anni con il team Astana

Gianni Moscon

Gianni Moscon si è legato per due anni al team Astana.



Il 27enne cronoman azzurro, specialista delle corse di un giorno, difenderà fino al 2023 i colori della squadra kazaka.



"Dopo sei anni trascorsi in una squadra - dice il corridore trentino - farò un passo serio nella mia carriera. Penso che questa sia una sorta di sfida per me, la motivazione a continuare a crescere e una nuova esperienza che sono sicuro avrà successo. Nel corso degli anni sono riuscito ad accumulare molta esperienza, ora vorrei usarla al meglio in una nuova squadra, in un nuovo ambiente. Nella mia prima stagione all'Astana spero di essere il più utile possibile alla squadra e, naturalmente, mi sforzerò di raggiungere alcuni successi personali. Spero di potermi esibire al meglio nelle gare di altissimo livello".



Moscon nel 2017 ha vinto il titolo italiani nella cronometro individuale e ottenuto il terzo posto al Giro di Lombardia. Nel 2018 ha vinto il Giro della Toscana, la Coppa Agostoni e la classifica generale del Tour del Guanxi. In questa stagione, Moscon ha vinto due tappe al Tour of the Alps e il Gp di Lugano.