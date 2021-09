L'Uefa alla Fifa: "Adeguate consultazioni per un Mondiale biennale"

Fifa

"Occorrono adeguate consultazioni, e non annunci sui media, sugli effetti e le conseguenze di un cambiamento così radicale". Così la Uefa, in una dichiarazione, commenta la proposta avanzata dalla Fifa riguardante un Mondiale a cadenza biennale.



"Nel maggio 2021 - spiega l'Uefa nel comunicato - il Congresso della Fifa ha incaricato l'amministrazione di condurre uno studio sulla fattibilita' di una Coppa del Mondo maschile e femminile ogni due anni. La Uefa presuppone che la parola 'fattibilita'' comprenda tutti gli effetti e le conseguenze e includa tutte le questioni relative al calendario, i formati e l'accesso alle gare finali ed eliminatorie; all'impatto sulle competizioni esistenti per club e nazionali, le loro opportunita' sportive e commerciali; all'impatto sulla salute fisica e mentale dei giocatori; all'impatto sui tifosi, il loro desiderio di vedere tornei piu' frequenti di questo livello e alla sostenibilita' di viaggiare piu' frequentemente; all'impatto sull'intero ecosistema calcistico, con cui si intende la valutazione dell'equilibrio di opportunita' che le squadre nazionali di tutte le 211 federazioni affiliate alla Fifa dovrebbero sviluppare in uno scenario cosi' radicalmente mutato; all'impatto di tornei finali di Coppa del Mondo piu' frequenti sul valore e sull'attrattiva dell'evento e del suo marchio; all'impatto su altre parti vitali del calcio, come le competizioni femminili che sono in una fase di rapida espansione che richiede maggiore visibilita' e spazi di esclusivita'; all'impatto sui tornei giovanili, che hanno implicazioni commerciali minime ma hanno a che fare con lo sviluppo dei giovani talenti; all'impatto sul sistema sportivo globale e al rispetto che il calcio, in quanto sport piu' seguito a livello mondiale, deve mostrare agli spazi consolidati di esposizione e valorizzazione utilizzati da altri sport".



"In attesa di conoscere i risultati dettagliati dello studio commissionato dal Congresso Fifa che riguardera' tutte le aree menzionate, la Uefa prende atto che la Fifa ha presentato una proposta che prevede il raddoppio delle fasi finali della Coppa del Mondo a partire dal 2028 e dei tornei continentali delle singole Confederazioni a partire dal 2025, unita alla massiccia ristrutturazione delle date riservate nel calendario internazionale alle partite regolarmente disputate da tutte le 211 federazioni affiliate alla FIFA - prosegue il comunicato Uefa - Siamo grati per l'attenzione riservata al Campionato Europeo UEFA, con la proposta di doppia frequenza del suo evento finale, ma preferiamo affrontare una questione cosi' delicata con un approccio globale piuttosto che speculativo. La Uefa delusa dalla metodologia adottata, che finora ha portato a comunicare e promuovere apertamente progetti di riforma radicale prima di aver avuto, insieme ad altri stakeholder, la possibilita' di partecipare a qualsiasi incontro di consultazione.



Ci sono pericoli reali associati a questo piano: la diluizione del valore dell'evento calcistico numero 1 mondiale, la cui ricorrenza quadriennale gli conferisce una mistica con cui sono cresciute generazioni di tifosi; l'erosione delle opportunita' sportive per le nazionali piu' deboli sostituendo le partite regolari con le fasi finali; il rischio di sostenibilita' per i giocatori, costretti a cimentarsi ogni anno in competizioni estive ad alta intensita' invece di pause di recupero piu' lunghe ad anni alterni; il rischio per il futuro dei tornei femminili, privati di slot esclusivi e offuscati dalla vicinanza dei top eventi maschili".



"Queste sono solo alcune delle serie preoccupazioni che la proposta Fifa suscita a prima vista e che non possono essere dissipate semplicemente con slogan promozionali privi di fondamento sui presunti benefici di un calendario piu' fitto per le fasi finali. La Uefa e' del parere che il futuro del calendario internazionale dovrebbe essere oggetto di un'autentica consultazione e scambio tra la Fifa, le confederazioni e le principali parti interessate delle competizioni, iniziando con una discussione aperta sui problemi percepiti e considerando una serie di soluzioni che saranno individuati nel corso del dibattito, tenuto conto dell'interesse del gioco e del punto di vista legittimo delle diverse parti. In questa fase, il rispetto di un processo di consultazione con gli stakeholders - che dovrebbe essere imparziale - suggerirebbe di astenersi da campagne promozionali di concetti unilateralmente predeterminati che nessuno - conclude l'Uefa - ha avuto la possibilita' di vedere in dettaglio e che hanno ampio respiro, spesso imprevisti, effetti".