A Ivanchenko il titolo mondiale crono jr

Alena Ivanchenko

Alena Ivanchenko è la campionessa del Mondo della cronometro juniores femminile.



Nella terza giornata dei Mondiali di ciclismo su strada in corso di svolgimento nelle Fiandre, la russa ha chiuso la prova in 25:05.49 con una media di 46,190 km/h.



Sul podio salgono la britannica Zoe Backstedt staccata di 11" e la tedesca Antonia Niedermaier, al traguardo in ritardo di 25".



Male le due italiane: Carlotta Cipressi si è piazzata al 29° posto con il tempo di 28:29.03, Francesca Barale in 28:59.27 chiude solo al 43° posto.