Il derby è della Lazio

E' la Lazio a sbloccare il risultato già dal decimo minuto con Milinkovic-Savic, su cross di Felipe Anderson: colpo di testa e palla alle spalle di Rui Patricio, che viene anche ammonito per un incolpevole contrasto.Nove minuti dopo allunga per il 2-0 'ex romanista Pedro. Qualche occasione per la Roma che tenta di reagire al pressing laziale prima con Veretout e un minuto dopo al 27' con un palo di Zaniolo. Accorcia le distanze per la Roma Ibanez al 41'.Alla ripresa Immobile dopo un contropiede fulmineo passa sotto la porta la palla a Felipe Anderson che di destro allunga ancora la distanza al 63'. Ma è un atterraggio di Akpa Akpro in area di rigore della Lazio a riaprire nuovamente il derby: dal dischetto è Veretout ad accorciare le distanze al 69'.La gara si innervosisce e si registra un accenno di rissa a dieci minuti dalla fine, subito risolto dall'intervento dell'arbitro.I tre fischi dopo cinque minuti di recupero assegnano alla Lazio il primo derby di questo campionato.