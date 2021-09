Juventus: Dybala in forse, Chiesa out, Allegri 'chiama' Kean

Moise Kean

A Napoli potrebbe scoccare l'ora di Moise Kean, nell'attacco della Juventus chiamata a recuperare il terreno perduto nelle prime due partite, o quantomeno a non aggravare il suo ritardo in classifica.



Non solo e non tanto perla doppietta con la maglia azzurra, ieri sera contro la Lituania, segnata dal ventunenne nato in Piemonte, a Vercelli, da genitori di origine ivoriana, ma ancor di più perché resta fortemente in dubbio la disponibilità di Paulo Dybala e Federico Chiesa non ci sarà.



La 'Joya' giocherà all'1.30 di questa notte (ora italiana) con la maglia dell'Argentina, impegnata contro la Bolivia per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Il suo rientro in Italia è previsto quando la Juventus sarà già partita per la trasferta in Campania, come quello degli altri sudamericani. Chiesa sarà lasciato a Torino in via precauzionale, anche se gli esami medici non hanno rilevato problemi particolari.



E' più che possibile dunque che Allegri schieri il ventunenne che la Juve ha appena ripreso dall'Everton, in coppia con Morata. E' stato proprio il tecnico a fare debuttare Kean quando aveva appena 16 anni. Dopo la parentesi di Verona, il ritorno alla Juve e gli anni all'estero, all'Everton e, in prestito, al Paris Saint German, Kean vuole sfondare nella Juve.



Soddisfatto per i due gol in maglia azzurra, dopo avere perso l'appuntamento degli Europei, Kean punta ora ad affermarsi nel campionato italiano: "C'è tanto da lavorare ora che sono tornato alla Juventus", ha detto ieri a Reggio Emilia. A Napoli potrebbe giocarsi una chance già importante nella squadra che con la partenza di Cristiano Ronaldo sta cambiando il suo gioco e cerca nuove certezze.



A Napoli difficilmente potranno rientrare in tempo Alex Sandro e Danilo, entrambi impegnati in Brasile-Perù. Dovrebbe invece farcela il colombiano Cuadrado. In campo al Maradona non potrà esserci la Juventus che Allegri avrebbe voluto per riscattare i primi due passi falsi, ma il tecnico bianconero chiede comunque alla squadra di non sbagliare un'altra volta.