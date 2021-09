In serie B solo il Pisa a punteggio pieno

Vicenza-Pisa

Solo il Pisa, dopo 4 giornate, e' a punteggio pieno e guida, senza compagni di viaggio, la classifica della Serie B.



Si fermano invece le altre due squadre che comandavano la categoria cadetta, al pari dei toscani: ko il Como, che ha perso ieri in casa, per 2-0, contro il Frosinone, e mezzo passo falso per il Brescia, costretto ieri al 2-2 al "Rigamonti" dal Crotone.



Vola invece la squadra di D'Angelo, corsara sul campo del Vicenza. Al "Romeo Menti" finisce 1-3. Nel primo tempo botta e risposta, con due belle reti di testa. Vantaggio alla mezzora dei padroni di casa con Proia, pareggio al 43' dei nerazzurri con Idrissa Toure'. Nella seconda frazione segnano prima i veneti con Ranocchia ma il gol viene annullato dopo l'intervento del Var. A ruota i toscani ribaltano la gara. Segnano prima, all'81, Samuele Birindelli, figlio di Alessandro, storico terzino della Juventus, e poi, al 92', Mastinu. Se per il Pisa e' il quarto successo di fila per il Vicenza e' la quarta sconfitta consecutiva. Traballa sempre di piu' la panchina di Mimmo Di Carlo.



Nel pomeriggio sugli scudi le squadre del Sud. La Reggina sale a quota 8 col successo per 2-1 sulla Spal. Al "Granillo" sblocca il risultato Hetemaj al 16'. Poco dopo la mezzora rigore per la Spal (Stavropoulos atterra Colombo): batte Salvatore Esposito, Micai para ma l'arbitro Baroni fa ripetere il tutto (il portiere della Reggina non era posizionato in maniera corretta). Lo stesso centrocampista del team di Ferrara segna poi al secondo tentativo. Al 18' della ripresa entra Montalto per Galabinov e dopo 5 minuti riporta avanti la Reggina: colpevole il portiere Demba Thiam, che si e' fatto sorprendere sul primo palo.



E' ora sette punti, invece, il Benevento, che ha espugnato Ascoli Piceno, vincendo 2-0. Al 15' il vantaggio degli ospiti con una grande azione personale, e relativa conclusione, di Sau. Al 26' il raddoppio della squadra di Caserta con Roberto Insigne, servito alla perfezione da Foulon.



Prima vittoria poi per il Lecce, che piega in extremis, per 3-2, in casa, l'Alessandria. Botta e risposta nei primi 16 minuti: Tuia al 12' per i salentini, Corazza per gli ospiti al 16'. Al 12' della ripresa la squadra di Moreno Longo ribalta il risultato con Abou Ba. Al 18', ospiti in dieci, per il doppio giallo ai danni di Di Gennaro. Il 2-2 lo firma dalla distanza Pablo Rodriguez a tre minuti dallo scadere. Al 96' il controsorpasso con il gol vittoria del Lecce firmato da Coda.



Sempre nel recupero si decide Monza-Ternana (1-1) con le fere brave nel riacciuffare i biancorossi. Al "Brianteo" subito avanti il team di Stroppa con la rete di Dany Mota, al 4'. Al sesto minuto di recupero della ripresa, poi, la beffa per i brianzoli col pareggio siglato da Capone, su assist di Donnarumma.



Stesso risultato (1-1) in Perugia-Cosenza. Al "Curi" padroni di casa in gol 51' con Rosi, di testa; risposta dei calabresi al 67' con Situm, con un bel colpo mancino a rientrare. Espulso, per doppia ammonizione, all'84', Palmiero.



Nell'ultimo match odierno il Cittadella ha vinto di misura (1-0)il derby veneto contro il Pordenone, balzando al terzo posto in classifica, a 9 punti, a pari merito con l'Ascoli. A decidere la gara del "Tombolato", al 58', e' Okwonkwo.



Domani sera, alle 20.30, in scena Parma-Cremonese, che chiudera' la quarta giornata della Serie B. Buffon e compagni in caso di vittoria aggancerebbero, a quota 10, al secondo posto il Brescia.