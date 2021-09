Lotito: "Diamo tempo a Sarri e sarà Lazio-spettacolo"

Claudio Lotito

"Ai fini dello spettacolo è una Lazio propositiva. Certo, si possono acquisire anche i risultati con i catenacci che c'erano una volta. È una scelta. Mi auguro che nel derby l'atteggiamento della squadra in campo sia di quelli di chi vuole raggiungere traguardi importanti perché la società ha fatto di tutto per far sì che ciò accada".



Così il presidente della Lazio Claudio Lotito, a margine della presentazione di un'iniziativa benefica alla sala stampa dello stadio Olimpico di Roma, dove domenica 26 settembre andrà in scena il derby tra Lazio e Roma.



"Da come eravamo partiti 18 anni fa - spiega il patron - oggi si vede un cambio di passo anche dal punto di vista psicologico: eravamo in una condizione di prostrazione, oggi siamo una società che si propone come ambiziosa che vuole raggiungere determinati traguardi e sta facendo di tutto per far sì che ciò accada".



Tornando alle prime difficoltà dopo l'addio di Simone Inzaghi e l'arrivo di Maurizio Sarri, Lotito conclude: "Serve tempo per amalgamarsi e raggiungere grandi obiettivi. Bisogna avere pazienza, l'atteggiamento è positivo, si tratta di acquisire quella mentalità e quegli automatismi che oggi faticano ad acquisire perché vengono da un assetto tattico completamente diverso".



"Lo stadio Flaminio? La situazione è in itinere, stiamo affrontando alcune tematiche di carattere tecnico-burocratico. Da parte nostra c'è tutta la volontà di trovare una soluzione. Si tratta di contemperare le esigenze delle normative pubbliche con le nostre. Speriamo di poter arrivare a trovare la soluzione definitiva".