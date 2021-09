Verona: esonerato Di Francesco

Lo comunica lo stesso club veneto sul proprio sito web.Si tratta del primo esonero in questa stagione di un allenatore della Serie A.L'allenatore abruzzese, reduce da 19 sconfitte di fila in Serie A e primo tecnico a perdere la panchina nel massimo campionato, paga dunque con l'esonero le tre sconfitte maturate dai gialloblu' nelle prime tre giornate di campionato; decisivo il ko di misura di ieri sera nel posticipo sul terreno del Bologna Di Francesco, 52 anni, ex allenatore di Sassuolo e Roma, era stato gia' esonerato proprio dai giallorossi e, lo scorso anno, dal Cagliari.La sua breve esperienza con la Sampdoria fini' invece con la rescissione del contratto.Tre i candidati alla sua successione sulla panchina dei veneti: Igor Tudor, Claudio Ranieri e Beppe Iachini.