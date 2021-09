Mazzarri: "Niente proclami, ma fatti"

Walter Mazzarri

"Sono un tipo a cui non piace parlare troppo, a cui non piace enfatizzare. Non faccio proclami, preferisco fare i fatti".



E' il manifesto di Walter Mazzarri, chiamato a risollevare le sorti di un Cagliari che ha raccolto un solo punto nelle prime tre giornate di campionato.



"Per come conosco i tifosi sardi, del Cagliari, vogliono vedere una squadra che non molla mai, un allenatore che sta sempre sul pezzo e che lavora, e io incarno questo spirito e voglio che lo facciano anche i giocatori. Non dobbiamo porci limiti e questo significa essere ambiziosi, ma per ora fermiamoci qua: quando si cominceranno a fare i fatti sul campo, potremo dire altre cose".



Mazzarri ammette che "diverse cose mi hanno spinto verso questo progetto. La societa' ha idee chiare e mi e' piaciuto quello che mi e' stato detto, a partire dal presidente".



Tornato in Sardegna a quasi 40 anni di distanza ("ero un nazionale under 21, all'ultimo giorno di mercato la Fiorentina mi ha mandato in prestito qui ma sono stato poco e mi e' dispiaciuto perche' poteva essere l'ambiente ideale per me"), il tecnico toscano sa di non poter stravolgere tutto.



"Quando un allenatore arriva in corsa sente la responsabilita' di dare la sua impronta e mi dispiace che ho poco tempo per far capire ai giocatori tutto quello che ho in mente. Ho comunque trovato un ambiente bello, sono stato accolto bene e piano piano valutero' tutti i ragazzi".



Ma c'e' una cosa che piu' di tutte e' mancata in questi mesi a Mazzarri. "Il calcio senza tifosi non e' calcio - sottolinea - Ho rifiutato diverse proposte perche' finche' non si tornava a giocare con la gente non avevo stimoli. Io devo sentire il pathos della gara e il tifoso in casa e' fondamentale per dare autostima ai giocatori, mi aiuta a farli rendere bene, a tirare fuori tutto quello che hanno. Non potevo pensare di allenare senza pubblico".