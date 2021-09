Top Ten Atp: Djokovic al primo posto, Berrettini si conferma settimo

US Open - Djokovic batte Berrettini ai quarti

Novak Djokovic è sempre al comando della Top Ten Atp, il serbo al vertice della classifica mondiale per 340 settimane di seguito, continua a conservare un vantaggio di1558 punti sul secondo Daniil Medvedev. Ancora più staccato, al terzo posto, Stefanos Tsitsipas che precede Alexander Zverev, Andrey Rublev, Rafa Nadal - che rientrerà solo nel 2022.



E' stabile al settimo posto Matteo Berrettini migliore degli azzurri. Alle sue spalle ci sono Dominic Thiem, Roger Federer e Casper Ruud.



Per quanto riguarda gli altri italiani, conserva la 14esima posizione Jannik Sinner mentre Lorenzo Sonego, nonostante l'eliminazione al secondo turno a Metz, sale di un posto ed è 23°, eguagliando il suo best ranking. In leggera risalita anche Fabio Fognini che guadagna una posizione e sale al 31°, mentre Lorenzo Musetti, fuori al secondo turno all'"Astana Open", scivola indietro di quattro caselle ed è 61°.



Fra i primi cento al mondo anche Gianluca Mager (78°), Marco Cecchinato (82°, +1) e Andreas Seppi, che però retrocede al 95esimo posto dopo la sconfitta all'esordio a Nur-Sultan. Nella Top 100 anche Stefano Travaglia, che rispetto a una settimana fa guadagna un posto ed è 97°.