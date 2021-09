A Misano vince Bagnaia davanti a Quartararo

Ordine di arrivo e classifiche

Il pilota torinese ha preceduto il francese Fabio Quartararo su Yamaha, terzo Enea Bastianini su Ducati del team Avintia.Per Bagnaia è la seconda vittoria consecutiva in carriera nella classe regina. Ai piedi del podio l'ex campione del Mondo, lo spagnolo Marc Marquez, su Honda. Quinto l'australiano Jack Miller su Ducati, seguito dallo spagnolo Joan Mir su Suzuki.Seguono i fratelli Aleix e Pol Espargaro, rispettivamente su Aprilia e KTM, mentre non è il sudafricano Brad Binder sempre su KTM. Chiude la top ten il giapponese Takaaki Nakagami su Honda.Valentino Rossi, alla penultima gara sul circuito di Misano, ha chiuso al 17° posto con la sua Yamaha Petronas. Ultimo al traguardo Andrea Dovizioso, al rientro in MotoGp, sull'altra Yamaha Petronas.