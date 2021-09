Europa League: Kruzliak arbitro di Napoli-Spartak, Lazio-Lokomotiv a Pawson

Ivan Kruzliak

Sarà lo slovacco Ivan Kruzliak ad arbitrare giovedì (ore 18.45) la sfida tra il Napoli e i russi dello Spartak Mosca, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo C di Europa League che si disputerà al 'Diego Armando Maradona). Assistenti, Branislav Hancko e Jan Pozor; quarto arbitro Peter Kralovic; il tedesco Bastian Dankert al Var, l'olandese Kevin Blom all'Avar.



Il match tra la Lazio e i russi della Lokomotiv Mosca, in programma sempre giovedì sera all'Olimpico (ore 21), per il Gruppo E, è stata invece affidato all'inglese Craig Pawson; assistenti Lee Betts e Ian Hussin; Peter Bankes quarto uomo; Chris Kavanagh al Var, lo spagnolo Juan Martínez Munuera all'Avar.