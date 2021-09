Wang campione del mondo juniores

Gustav Wang

Il danese Wang vince la prova a cronometro juniores ai mondiali di ciclismo su strada che si disputano nelle Fiandre.

Argento per il britannico Joshua Tarling, bronzo per il belga Alec Segaert.



Prova discreta e nulla più per l’Italia: nono posto per Samuele Bonetto a 53”, ventiquattresimo Tommaso Bessega a 1’38”