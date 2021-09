Pisa a punteggio pieno

Il Pisa sa solo vincere. La squadra toscana fa cinque su cinque, batte anche il Monza nel turno infrasettimanale e rimane ben saldo e in solitaria in testa alla classifica. A decidere il match contro i brianzoli ci pensano Sibilli e Lucca: in mezzo il rosso all'ospite Caldirola e nel finale la rete della speranza di Mota Carvalho per il -2-1 finale maturato all'Arena Garibaldi (rigore del possibile 3-1 fallito da Gucher).



L'Ascoli riscatta prontamente il ko con il Benevento vincendo 3-1 in casa dell'Alessandria. Per la squadra di Sottil quarto successo stagionale grazie ai gol di Dionisi, Botteghin e Collocolo, mentre i piemontesi di Longo registrano la quinta sconfitta in altrettante gare. Lapadula show nella ripresa e il Benevento vola contro il Cittadella: tripletta per l'attaccante di Caserta, determinante per il 4-1 finale dei campani dopo che i primi 45' si erano chiusi 1-1.



Primo punto stagionale per il Pordenone che impatta con la Reggina ancora imbattuta (Galabinov risponde nel finale a Magnino), mentre provano a risalire la china Lecce e Spal.



I salentini tornano a casa vittoriosi da Crotone grazie ad una doppietta di Di Mariano ed alla rete di Strefezza, mentre la Spal affossa ancora di piu' il Vicenza con Di Carlo sempre piu' in bilico.

Seck, Viviani e Colombo in gol, di Zonta il momentaneo 1-1 per i berici, ultimi con 0 punti come l'Alessandria, che rendono meno amaro il ko con il 3-2 finale firmato Proia.



Vittoria casalinga per il Cosenza che grazie alle reti di GoriĀ e Millico batte il Como e festeggia il terzo risultato utile di fila.



Nella prima gara della giornata disputata lunedi' sera, e' finita 2-2 tra Frosinone e Brescia, mentre a chiudere il turno saranno le interessanti sfide in programma mercoledi': Ternana-Parma (ore 18, derby tra Cristiano Lucarelli tecnico delle fere e Alessandro Lucarelli dirigente dei ducali) e Cremonese-Perugia (ore 20.30).