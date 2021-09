Stefano Raimondi

Medaglia d'argento per Stefano Raimondi nei 200 misti SM10 ai Giochi Paralimpici di Tokyo. Il 23enne veneto e' stato battuto soltanto dall'ucraino Maksym Krypak, che ha realizzato il nuovo record paralimpico in 2'05"68, precedendo Raimondi di due secondi esatti. Bronzo per l'olandese Bas Takken.