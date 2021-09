Pioggia di medaglie per l'Italia del nuoto

Quattro gare e quattro medaglie. Arjola Trimi e' d'argento nei 50 stile libero categoria S3-S4 alle Paralimpiadi di Tokyo. La nuotatrice italiana e' giunta seconda alle spalle dell'australiana Rachel Watson (39"36) stabilendo il nuovo record del mondo della categoria S3 toccando in 40"32 migliorando il 41"15 nuotato da lei stessa in Portogallo il 20 maggio scorso. Bronzo alla spagnola Marta Fernandez Infante (40"85)Medaglia d'argento per Antonio Fantin nei 400 metri stile libero S6 ai Giochi Paralimpici di Tokyo. Il ventenne azzurro e' stato battuto soltanto dal brasiliano Talisson Henrique Glock. Bronzo al russo Viacheslav Lenskii.Medaglia d'argento per Simone Barlaam nei 100 farfalla S9 ai Giochi Paralimpici di Tokyo. Il 21enne milanese e' stato battuto soltanto dall'australiano William Martin, che ha realizzato il nuovo record del mondo in 57"19. Bronzo al russo Alexander Skaliukh, mentre Federico Morlacchi ha chiuso al 4° posto a soli 21 centesimi dal podio.Medaglia d'argento per Stefano Raimondi nei 100 dorso S10 ai Giochi Paralimpici di Tokyo. Il 23enne veneto e' stato battuto soltanto dall'ucraino Maksym Krypak, autore del nuovo record del mondo in 57"19. Bronzo al francese Florent Marais, che ha beffato per soli 16 centesimi l'altro azzurro presente in finale, Riccardo Menciotti.ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 dorso della categoria S1 alle Paralimpiadi di Tokyo. Il nuotatore italiano ha concluso in 1'14"87 alle spalle dell'israeliano Iyad Shalabi, vincitore in 1'11"79, e dell'ucraino Anton Kol, argento in 1'13"78. Per Bettella, 32 anni di Padova tesserato per le Fiamme Oro, alla sua terza partecipazione ai Giochi Paralimpici prima del podio di oggi aveva conquistato il bronzo nei 100 dorso S1.è medaglia di bronzo nei 50 metri stile libero di nuoto categoria S4 (menomazionifisiche) alle Paralimpiadi di Tokyo. Per il 23enne veneto è la terza medaglia a questi Giochi.