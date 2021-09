Ciro Immobile

Altre due defezioni nel ritiro azzurro. Alla vigilia del match contro la Lituania in programma domani a Reggio Emilia e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, Roberto Mancini perde due attaccanti. A causa dell'affaticamento muscolare che lo rende indisponibile per la gara di domani, infatti, Ciro Immobile torna a Roma per mettersi a disposizione dello staff medico della Lazio. Anche Lorenzo Insigne, per motivi personali, ha salutato il gruppo per rientrare a Napoli questa sera.