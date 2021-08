Mosto: Superpole Race a Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

Il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2021 si infiamma all'Autodrom Most con il Round Tissot della Repubblica Ceca.



Tutti i piloti di testa montano le stesse gomme: a vincere e' Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK) che porta a casa il decimo successo nel WorldSBK.



In Gara 2 il turco scattera' davanti a Scott Redding (Aruba.it Racing - Ducati) e Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) che si regala il podio numero 200.



Alla partenza Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu partono benissimo. Il turco precede il nordirlandese ma e' ottimo anche Andrea Locatelli (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK) che precede Scott Redding. Tom Sykes e' quinto davanti ad Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK). All'inizio del secondo giro Redding e' terzo grazie al sorpasso su Locatelli in frenata alla curva 1.



Toprak e Rea allungano su Redding e Locatelli. Razgatlioglu al secondo giro firma il crono piu' veloce della gara. Rea pero' gli resta attaccato e inizia a pressarlo.



Doppio Long Lap Penalty per Alessandro Delbianco (MIE Racing Honda Team) per partenza anticipata mentre dietro di lui troviamo Tito Rabat (Barni Racing Team) e Chaz Davies (Team GoEleven).



A meta' gara Razgatlioglu continua a spingere. In lotta per la sesta posizione c'e' anche Axel Bassani (Motocorsa Racing) che si comferma come una presenza fissa nelle posizioni di vertice. Il veneto in questa fase di gara precede Alex Lowes e Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team).



Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing - Ducati) e' nono e si trova in lotta con Alvaro Bautista (Team HRC) per l'ultimo posto in zona punti.



A tre giri dalla fine Jonathan Rea commette un altro errore alla curva 1: arriva lungo in staccata, dice addio alle chance di vittoria e permette a Redding di riavvicinarsi. Il portacolori Ducati ora e' a contatto con il leader della classifica.



All'inizio dell'ultimo giro Razgatlioglu ha oltre un secondo e mezzo di vantaggio mentre alle sue spalle e' grande lotta per la seconda posizione con Redding che passa Rea alla prima curva. Razgatlioglu festeggia la sua 10ª vittoria alla 100ª gara. Redding e Rea partiranno insieme a lui in prima fila in Gara 2.



In classifica ora soli sette punti separano il leader Rea da Razgatlioglu.