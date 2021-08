L’Inter passa a Verona, doppietta di Correa

Verona battuto in rimonta 1-3, con la firma degli argentini Correa e Lautaro, che ribaltano l'iniziale vantaggio di Ilic.

Ottimo esordio per Correa che, subentrando dalla panchina al 74', firma subito la sua prima doppietta in maglia nerazzurra mandando i suoi in paradiso.

Prima presenza e primo gol anche per il Martinez: tutto a segno l'attacco interista in queste prime due partite.



| IL TABELLINO e LA CRONACA DELLA PARTITA