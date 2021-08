Napoli: Mertens e Lozano raggiungono la squadra in ritiro

Dries Mertens

NAPOLI, 10 AGO - Dries Mertens e Hirving Lozano hanno raggiunto i compagni di squadra nel ritiro di Castel di Sangro (L'Aquila). I due hanno avuto ferie più lunghe visti gli infortuni. Mertens dopo l'eliminazione dagli Europei contro l'Italia si è sottoposto il 5 luglio a un'operazione di stabilizzazione della spalla sinistra, sofferente da tempo. Lozano, invece, il 10 luglio nel match di Gold Cup con il Messico contro Trinidad e Tobago ha subito una botta al volto contro il portiere avversario. I due hanno effettuato le visite mediche a Castelvolturno - Lozano ha effettuato anche un controllo neurochirurgico e uno neurologico che hanno dato esito negativo - e quindi hanno raggiunto l'Abruzzo e sono scesi in campo per l'allenamento del pomeriggio, accolti da un'ovazione dei tifosi. I due hanno fatto un po' di corsa e qualche tocco di palla su un campo secondario mentre i compagni si allenavano. Assente invece Luperto, che è ormai in direzione Empoli, mentre è tornato parzialmente in gruppo Petagna, reduce da problemi fisici e che sta per tornare a disposizione: la punta è in realtà al momento l'unica alternativa in attacco a Osimhen, visto che per il rientro di Mertens ci vorrà oltre un mese. (ANSA).