Varato il calendario della Serie A di basket

Prende ufficialmente forma la serie A di basket 2021-22.



Pubblicato il calendario completo della prossima stagione che, per la prima volta, sara' asimmetrico, con un girone di ritorno diverso da quello dell'andata. L'ordine nel quale le squadre si affronteranno nelle prime 15 giornate e' stato infatti modificato nelle altre 15, cosi' come la composizione delle gare nel turno stesso.



Una decisione che ha come obiettivo quello di garantire maggior spettacolo e imprevedibilita' alla stagione.



Si parte domenica 26 settembre con i campioni d'Italia della Virtus Segafredo Bologna sul campo della Dolomiti Energia Trentino mentre l'altra finalista dell'ultima stagione, l'A|X Armani Exchange Milano, esordira' sul campo della neopromossa GeVi Napoli nella prima sfida metropolitana della stagione.



Debutto casalingo anche per l'altra neopromossa, la Bertram Tortona contro la Nutribullet Treviso. Il girone di andata che qualifichera' le prime 8 formazioni alla Final Eight di Coppa Italia, in programma da giovedi' 16 a domenica 20 febbraio 2022, si concludera' domenica 9 gennaio 2022 mentre la stagione regolare terminera' domenica 8 maggio.



L'altro evento di Lega, la Supercoppa che apre la nuova stagione, si disputera' con una fase di qualificazione dal 3 al 14 settembre ed una fase finale con 8 squadre dal 18 al 21 settembre.



Guardando nel dettaglio al calendario, la rivincita della finale scudetto tra la Virtus Segafredo Bologna e l'A|X Armani Exchange Milano e' in programma alla 13esima di andata al Mediolanum Forum di Assago in programma il 26 dicembre con il ritorno previsto alla Segafredo Arena di Bologna il 10 aprile 2022 (26esima giornata).



La settimana prima, domenica 19 dicembre, e' invece in programma il derby di Bologna tra Virtus e Fortitudo in casa della formazione campione d'Italia con ritorno previsto al PalaDozza il 13 marzo 2022. Resta immutato il format di quarti e semifinali che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giochera' al meglio delle 7 gare.



Le date verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club. Eurolega ed Eurocup inizieranno rispettivamente giovedi' 30 settembre e martedi' 19 ottobre.