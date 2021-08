Pjanic più vicino alla Juve, il Milan su Pobega

Miralem Pjanic

La 'bomba' Messi sconvolge il calciomercato, così come la crisi economica del Barcellona, sempre più profonda. Il club catalano punta adesso a sfoltire ulteriormente la rosa e il primo nome nella lista dei partenti è quello di Miralem Pjanic, sempre più vicino al ritorno alla Juventus.



Domenica è in programma il Trofeo Gamper, con i bianconeri che sfideranno i blaugrana e l'amichevole rappresenterà un punto di snodo per discutere la situazione del bosniaco, lontanissimo dal progetto di Ronald Koeman. Il Barca è orientato al prestito annuale, anche per sgravarsi dall'ingaggio di 8,5 milioni netti a stagione che elargisce attualmente al centrocampista. Nel caso in cui il trasferimento di Pjanic a Torino non venisse perfezionato, c'è anche l'Inter pronta a farsi avanti.



In casa Milan serve un rinforzo per il centrocampo: Tommaso Pobega sembra il profilo giusto per Pioli. Il ritorno del giocatore a Milanello, dove giocò con le giovanili rossonere, potrebbe chiudere in faccia la porta a un altro ritorno: quello di Bakayoko, dopo che quest'ultimo ha visto sfumare la possibile permanenza a Napoli.



La Lazio, e in particolare Sarri, va in cerca di un'alternativa a Ciro Immobile: il tecnico sembra spingere perla conferma di Muriqi, la cui permanenza a Formello spinge l'uscita di Felipe Caicedo, in scadenza 2022 e accostato più volte ai turchi del Fenerbahce. Su si lui ci sono anche l'Inter dell'ex allenatore dei biancocelesti Simone Inzaghi, ma anche l'Atalanta.



Mattia Zaccagni, inseguito dal Napoli, dovrebbe prolungare il contratto con il Verona, che scadrà l'anno prossimo, mentre Alberto Cerri è pronto a lasciare il Cagliari per trasferirsi in Turchia e indossare la maglia del Trabzonspor.



Il Bologna, prima di comprare, deve risolvere la vicenda degli esuberi: Diego Falcinelli, tornato dal prestito alla Stella Rossa Belgrado, è uno dei giocatori che non rientrano nei piani di Mihajlovic, che non vede pure Paz e Donsah. In uscita anche Santander e Mbaye.



Ancora il Barcellona, che sempre interessato a Renato Sanches. Secondo Sport, gli emissari del club catalano avrebbero già discusso della possibile formula del trasferimento del giocatore portoghese del Lilla: prestito secco, o con diritto di riscatto oppure con obbligo legato a determinate condizioni. Nessun prestito a titolo definitivo per i blaugrana, sempre per problemi economici.



Pep Guardiola, nella conferenza stampa alla vigilia della Community Shield contro il Leicester, ha confermato l'interesse del Manchester City per Harry Kane, che ha annunciato di tornare agli allenamenti con il Tottenham, il club di appartenenza. I 'Citizens', intanto, si godono l'arrivo di Jack Grealish,rinforzo di lusso per il nuovo, ennesimo assalto alla Champions League.