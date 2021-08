Lazio, Felipe Anderson: "Sono stati due anni duri"

Felipe Anderson

"In questi ultimi due anni sono cresciuto molto, sotto ogni aspetto. Anche se sono stati duri perché ho giocato poco, ho avuto modo di vedere tutto quello che non stava andando bene. Mi sento più forte, sia fisicamente che mentalmente: ho imparato dalle difficoltà e sono migliorato come uomo e calciatore". Queste le parole di Felipe Anderson in un'intervista concessa alla rivista ufficiale della Lazio.



"Se stai bene con te stesso, stai bene anche in campo: è tutta una conseguenza - ha aggiunto il brasiliano, appena ritornato nel club biancoceleste - Mi sento pronto perché questa è la miglior fase della mia vita".