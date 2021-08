Calcio: al via la Serie A, grandi ritorni e rivoluzioni

Ancora poche ore e il campionato di calcio di Serie A prendera' il via. Sabato 21 agosto rappresenta forse il primo vagito di quello che puo' essere definito l'anno zero del calcio italiano, reduce dai trionfi in Europa con la Nazionale e caratterizzato da una rivoluzione nei calendari e nella programmazione televisiva. Si parte con quattro partite: in campo subito i campioni d'Italia dell'Inter che ospitano il Genoa alle 18.30. Stessa ora per Verona-Sassuolo mentre alle 20.45 Empoli-Lazio e Torino-Atalanta.



Sara' un campionato 'rivoluzionario' sotto molti punti di vista. Innanzi tutto perche' sara' ripresa la formula all'inglese gia' presente in Premier League da diversi anni come pure in Spagna nella Liga e in Francia nella Ligue 1 del calendario asimmetrico, ossia del turno di ritorno diverso da quello di andata.



La Serie A italiana pero' stravolge anche l'asimmetria inglese che prevede le stesse partite con l'ordine cambiato, ossia solo un mescolamento dei turni, mentre in Italia si e' puntato sull'asimmetria totale per cui il girone di ritorno sara' completamente diverso da quello di andata.



Rivoluzione anche sugli spalti dove la capienza sara' limitata, con l'impianto occupato dai tifosi solo per il 50% con modalita' a scacchiera (un seggiolino si' e uno no, dunque senza piu' mantenere il metro di distanziamento) e il possesso del Green Pass.



Dal punto di vista sportivo il calendario 'asimmetrico puro' vede l'Inter iniziare in casa col Genoa per affrontare alla 6 l'Atalanta quindi in casa il derby con il Milan alla 12 . La Roma di Jose' Mourinho esordira' fuoricasa contro la Fiorentina domenica 22 sera e giochera', contro la Lazio, il primo derby della stagione e tornera' nella Milano nerazzurra come ospite alla 34 giornata.



La Juventus dopo un avvio a Udine domenica, affrontera' di seguito Napoli e Milan per finire un trittico impegnativo: il derby, fuori casa, col Torino alla 6 . Il derby della Lanterna e' stato sorteggiato alla 17 con il Genoa padrone di casa, il ritorno alla 35 . La Lazio di Sarri affrontera' la sua ex squadra, l'Empoli al primo turno e alla penultima giornata incontrera' in casa la Juventus.



Oltre alle novita' tecniche legate ai diritti tv, presenza di pubblico o modalita' di stesura del calendario, altra rivoluzione nella stagione 2021-22 riguarda gli allenatori: cinque delle prime sette squadre del campionato hanno cambiato: L'Inter campione d'Italia ha Simone Inzaghi al posto di Antonio Conte, la Juve Max Allegri al posto di Andrea Pirlo, il Napoli Luciano Spalletti al posto di Rino Gattuso, la Lazio Maurizio Sarri al posto di Simone Inzaghi e la Roma Jose' Mourinho al posto di Paulo Fonseca. Restano saldamente al loro posto in panchina solo Stefano Pioli al Milan e Giampiero Gasperini all'Atalanta. Poi ci sono Ivan Juric e Vincenzo Italiano, due allenatori che sono partiti dalla C e dalla D e sono chiamati a riportare in alto due piazze gloriose come Torino e Firenze. Ci sara' da divertirsi.