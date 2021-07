A Hamilton le seconde libere in Austria

Lewis Hamilton chiude in testa la seconda sessione di prove libere nel Gran Premio d'Austria di Formula 1.

Sul circuito di Spielberg, il campione del mondo in carica gira in 1'04"523 e chiude davanti al compagno di squadra in Mercedes, Valtteri Bottas, staccato di 189 millesimi. Alle loro spalle c'è Max Verstappen, che paga poco più di due decimi dal britannico, ed è davanti alle due Aston Martin di Stroll e Vettel.



Sono lontane le Ferrari dopo il secondo e il terzo tempo registrato in mattinata: Carlos Sainz è tredicesimo, Charles Leclerc sedicesimo in una sessione di libere caratterizzata anche da qualche goccia di pioggia che ha penalizzato le simulazioni di qualifica. I piloti torneranno in pista alle 12 di domani per la terza sessione di prove libere.



