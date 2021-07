Per Lasagna lesione al menisco interno del ginocchio sinistro

Kevin Lasagna

"Il Verona, dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche alle quali il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore, comunica che Kevin Lasagna ha riportato una lesione della fibrocartilagine meniscale interna del ginocchio sinistro".



Questa la nota emessa oggi dal club veneto.



L'attaccante ex Udinese è in ritiro con la squadra allenata da Eusebio Di Francesco, a Primiero, in Trentino. Ieri aveva accusato un problema nel corso degli allenamenti.