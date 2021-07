Prima uscita per la Lazio con 10 gol: doppietta Luis Alberto

Luis Alberto

Prima sgambata per la Lazio di Maurizio Sarri. Ad Auronzo di Cadore, i biancocelesti battono 10-0 la Top 11 Radio Club dopo la seduta mattutina tra lavoro atletico e tattico.



La prima rete stagionale ha la firma di Felipe Anderson: il brasiliano, tornato alla Lazio dopo 4 anni, sigla al 15' il rigore che apre le marcatura e dà il via al festival del gol.



Dopo pochi secondi arriva il raddoppio del giovane Raul Moro (vincitore della sessione di tiri liberi al mattino), seguito dal mancino vincente di Lucas Leiva e dal poker di Muriqi per chiudere il primo tempo.



Nella ripresa Lazzari si mette in proprio per la quinta rete di giornata mentre Vavro segna il 6-0 sugli sviluppi di un corner.



La Lazio dilaga nonostante tre legni colpiti, Caicedo segna la prima doppietta stagionale e lo stesso fa Luis Alberto, arrotondando il punteggio sul 10-0 allo scadere.