Sarri: "Mourinho simpatico, ma io cito me stesso"

Maurizio Sarri

"Questo grande dualismo con Mourinho non riesco a vederlo. L'ho conosciuto ed è un bel personaggio, a me rimane simpatico. Non sento questo dualismo. Poi lui è uno che ha vinto molto più di me, ha un pedigree più elevato del mio anche se questo non conta nulla". Così il nuovo tecnico della Lazio Maurizio Sarri, nel giorno della sua presentazione al centro sportivo di Formello.



"Nel derby faremo di tutto e di più per venire a capo della partita", ha aggiunto Sarri, replicando così a chi gli chiede del tecnico romanista che ieri ha citato Marco Aurelio: "Io citerò più me stesso. Vorrei vedere una squadra che ha un grande spirito di sacrificio durante la settimana per poi giocare e divertirsi con predominio la domenica in partita".



Luis Alberto non ha risposto alla convocazione, dal punto di vista gestionale è un problema della società. Io sto aspettando che arrivi e mi convinca di quello che ha fatto: se ci convince il problema svanisce, se no ci dovrà chiedere scusa". Lo ha detto Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore della Lazio, a proposito del centrocampista spagnolo che non si è presentato a Formello per l'inizio della nuova stagione.



"Quella del tempo è una questione imponderabile, nelle mie esperienze ho visto un po' di tutto: a Empoli e Napoli ho iniziato non bene, al Chelsea sono partito bene poi c'è stato un periodo di rigetto per poi crescere di nuovo alla fine. Alla Juve il percorso è stato molto difficile anche se poi abbiamo vinto il campionato e penso sempre che la valutazione della squadra va fatto nella competizione più lunga. Quindi a livello di risultato è andata bene" , ha aggiunto.



"Vedremo come reagirà questo gruppo, come cercare di limitare le difficoltà che inevitabilmente ci saranno, con il direttore sul mercato abbiamo fatto una lista di ruoli per giocare un altro calcio, per ora non ci siamo ancora soffermati sui nomi ma solo sui ruoli. Il mercato sarà difficile per quasi tutti. Vorrei avere già la squadra pronta, ma so che non sarà possibile", ha concluso il tecnico toscano.