Kane: "Chiellini-Bonucci fantastici, ma vinciamo noi"

"Bonucci e Chiellini sono due difensori fantastici, con grande esperienza in partita importante, ma non sarà la nostra sfida a decidere la finale". Harry Kane conferma la grande ammirazione per i due centrali italiani, ma alla vigilia della finale di Euro 2020 si dimostra molto fiducioso circa le possibilità dei Tre Leoni.



"Bonucci e Chiellini sono tra i migliori al mondo, e lo hanno dimostrato anche in questo torneo - dice ancora Kane - , ma domani sarà Inghilterra contro Italia. E noi tutti abbiamo una grande convinzione in questa squadra, nella rosa profonda che abbiamo. Crediamo di poter vincere".