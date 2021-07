Cagliari arrivato a Pejo: inizia il ritiro

Leonardo Semplici

Cagliari a Pejo in ritiro per preparare la stagione 2021/22.



Squadra e staff sono partiti questo pomeriggio dall'aeroporto di Cagliari con destinazione Verona: poi trasferimento in pullman in Trentino per iniziare la prima avventura. Rispetto ai convocati al pre ritiro di Asseminello c'è un giocatore in più, l'attaccante Cerri.



Ancora in permesso, invece, gli uruguaiani Nandez e Godin, reduci dalla Coppa America. I due sudamericani sì aggregheranno al gruppo dal prossimo 27 luglio, nella seconda parte della preparazione precampionato.



Nel rispetto dei protocolli di sicurezza il pubblico potrà assistere agli allenamenti e alle amichevoli: previste doppie sedute di lavoro quotidiane.



Ed è stata fissata già la prima uscita stagionale, sabato 17 contro il Real Vicenza. Non solo calcio, ma anche intrattenimento negli eventi che si svolgeranno in piazza con il coinvolgimento dei calciatori.



I tifosi potranno comunque assistere anche da casa a quanto accade in ritiro, attraverso i canali web e social del club con collegamenti dagli allenamenti e dirette delle amichevoli.



Semplici ha portato con sé tre portieri (Aresti, Ciocci, Cragno), otto difensori (Boccia, Carboni, Ceppitelli, Lykogiannis, Obert, Tripaldelli, Walukiewicz, Zappa), nove centrocampisti (Biancu, Caligara, Cavuoti, Deiola, Ladinetti, Marin, Oliva, Rog, Strootman), sei attaccanti (Cerri, Ceter, Joao Pedro, Pavoletti, Pereiro, Simeone).



Non è l'elenco definitivo perché in questi giorni sono in corso diverse trattative: il più atteso è Nainggolan, ma il giocatore per ora continua ad allenarsi con l'Inter.