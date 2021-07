Kane: "Possiamo scrivere la storia"

Harry Kane

"E' un'opportunità per essere ricordati nella storia. Giocare a Wembley rende l'occasione ancora più grande e speciale. Avere i nostri tifosi che cantano e ci incoraggiano ci darà un'energia incredibile, quindi non ci sarà posto migliore per vincere il nostro secondo trofeo importante". Cosi' Harry Kane, centravanti dell'Inghilterra, intervistato da Uefa.com alla vigilia della finale di Euro2020 contro l'Italia.



"L'eccitazione sarà alle stelle, ma anche la tensione. Si tratta solo di scendere in campo, tirare fuori tutta la carica dello stadio e usarla a nostro vantaggio. Nel 1966 l'Inghilterra ha vinto la Coppa del Mondo ed è stato un risultato straordinario per la squadra e il paese - ha ricordato Kane -. Ora abbiamo la possibilità di scrivere un altro capitolo di storia, anche per i nostri genitori e per chi non ha mai visto l'Inghilterra in finale: so che vale per tutto il paese. E' un momento speciale e se riusciamo a vincere saremo ricordati per il resto della nostra vita. La sfida e' questa, quindi dobbiamo accettarla".



Il centravanti di proprietà del Tottenham si è anche soffermato sulla sfida con gli esperti centrali dell'Italia, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci: "Prima di tutto sono grandi difensori - ha sottolineato Kane -. Leggono molto bene il gioco e sanno dove stare. Sono due guerrieri, quindi mi aspetto una grande battaglia, ma è per questo che gioco a calcio, la battaglia contro i centrali c'è sempre. Metteranno tutto in gioco per vincere, ma lo faremo anche noi. Vinca il migliore, non vedo l'ora che arrivi questa sfida. Se vuoi essere tra i migliori attaccanti devi giocare contro i migliori e domenica sara' così".



Gli azzurri di Mancini hanno un record da difendere, quello delle 33 partite senza sconfitte. Un dato che però non spaventa Kane: "Sarà una sfida difficile. L'Italia è una grande squadra. Ha anche una grande storia e ha vinto i tornei più importanti. Ci sono giocatori esperti e forti individualmente ma anche il collettivo e' forte. Sara' una battaglia difficile, ma noi abbiamo tutte le qualità per vincere. Dobbiamo solo concentrarci su di noi, prepararci bene e continuare con quella mentalità che abbiamo avuto in ogni altra partita - ha concluso il centravanti - Nei big match sono i dettagli che ti fanno vincere e dobbiamo fare in modo che siano a nostro favore".