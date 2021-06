Cecchinato, Paolini, Seppi e Berrettini al secondo turno

Marco Cecchinato

Un promosso e un bocciato al primo turno del Roland Garros tra i primi due italiani scesi in campo oggi per primi, Marco Cecchinato e Stefano Travaglia.



A superare con successo l'esordio è stato il palermitano, che ha battuto in rimonta in quattro set (3-6, 6-1, 6-3, 6-4), il giapponese Yasutaka Uchiyama, n.115 del ranking. Cecchinato al secondo turno avrebbe trovato proprio Travaglia, ma il marchigiano è stato invece sconfitto per 6-2, 6-4, 7-6, dall'australiano Alex De Minaur, che sarà quindi l'avversario da battere per l'azzurro rimasto in gioco.



Bella impresa, invece, di Andreas Seppi. Il 37enne di Caldaro, n.98 ATP, rientrato a Parma dopo oltre due mesi di stop per l’oramai consueta infiltrazione all’anca, si è qualificato per il secondo turno battendo a sorpresa il canadese Felix Auger-Aliassime, n.21 del ranking e 20 del seeding, che di anni ne ha appena 20, in quattro set con il punteggio di 6-3, 7-6 (8), 4-6, 6-4 dopo 3 ore e 36 minuti di gioco.



Avanti ​Anche Matteo Berrettini. Il tennista azzurro, numero 9 del ranking e del seeding, ha battuto in quattro set il giapponese Taro Daniel, numero 113 del mondo, con il punteggio di 6-0, 6-4, 4-6, 6-4 in 2 ore e 24 minuti. Nel prossimo turno Berrettini affronterà l'argentino Federico Coria, numero 94.



Dopo Camila Giorgi e Martina Trevisan, anche Jasmine Paolini ha superato il primo turno al torneo femminile.



La toscana, n.91 al mondo, ha sconfitto in due set col punteggio di 7-5, 6.1, la svizzera Stefanie Voegele, proveniente dalle qualificazioni.

Al secondo turno Paolini dovrà vedersela con la greca Maria Sakkari, n.18 del ranking mondiale, che affronterà per la prima volta.



Proseguono le sorprese. Nel tabellone maschile cade la testa di serie numero 7 Andrey Rublev. Il russo si è fatto sorprendere in cinque set dal tedesco Jan-Lennard Struff, numero 42 del ranking, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-6(6), 4-6, 3-6, 6-4 dopo quasi 4 ore di gioco.



Nel tabellone femminile, invece, da registrare il ritiro della due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova. La tennista ceca ha annunciato su Instagram di essere costretta al ritiro a causa di un infortunio alla caviglia. Kvitova ha spiegato di essersi fatta male alla caviglia dopo la sua vittoria di domani al primo turno contro Greet Minnen per 6-7 (3), 7-6 (5), 6-1. Kvitova aveva anche salvato un match point.



Tutto facile o quasi per Rafael Nadal. Il campione spagnolo, testa di serie numero 3, campione in carica e vincitore per 13 volte in carriera dello Slam parigino su terra battuta, ha superato all'esordio per 6-3 6-2 7-6(3) l'australiano Alexei Popyrin.



Avanti anche Diego Schwartzman, numero 10 del seeding, che ha battuto il cinese di Taiwan Lu, Taiwan per 6-2, 6-2, 6-3.



Nel femminile da registrare la sconfitta della veterana Venus Williams per mano della russa Ekaterina Alexandrova, che si è imposta per 6-3, 6-1.