Esordio vincente per Fognini a Wimbledon

Fabio Fognini

Esordio vincente per Fabio Fognini nel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra.



Il 34enne ligure, numero 31 del mondo e testa di serie numero 26, ha battuto in tre set, col punteggio di 7-6 (4) 6-2 6-2, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 39 del ranking Atp.



Il match era stato sospeso ieri sera con l'azzurro avanti due set a zero. Al secondo turno Fognini attende il vincente del match Cuevas-Djere.



Altro risultato. Primo turno: Evans (Gbr, 22) b. Lopez (Esp) 7-6 (4) 6-2 7-5.