Tokyo 2020, sì al pubblico: ma solo 10 mila spettatori

E' finalmente arrivata la decisione sulla possibilità per il pubblico giapponese di partecipare ai Giochi olimpici. Un massimo di 10.000 spettatori o il 50% della capacità del luogo dove si tengono le gare verrà ammesso agli eventi sportivi.



Lo ha deciso il comitato organizzatore di Tokyo 2020, al termine di una riunione in cui erano presenti il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, e la ministra per lo Sport, Tamayo Marukawa.



Già ieri il ministro dell'economia Yasutoshi Nishimura aveva dichiarato che gli esperti sanitari ritengono accettabile questi numeri da un punto di vista della sicurezza. Ma ancora oggi le perplessità di molti sanitari sono alte.



Sono numerosi i medici che nei giorni scorsi hanno chiesto a gran voce agli organizzatori di escludere gli spettatori per evitare il diffondersi della pandemia. Inoltre nonostante la schiacciante opposizione del pubblico ai Giochi sia diminuita, un recente sondaggio di Jiji News stima che il 41% della popolazione vuole ancora la cancellazione dei Giochi e comunque il 64% giudica molto più sicuro che i Giochi si tengano senza spettatori.



Lo stesso pensiero è condiviso da molti appartenenti allo staff medico dei Giochi: Shoji Yokobori, presidente del dipartimento di medicina d'urgenza e terapia intensiva del Nippon Medical School Hospital di Tokyo ha dichiarato: "Lo scenario 'senza spettatore' è migliore di altre opzioni. Potremmo ancora avere una nuova grande ondata pandemica quest'estate. Il numero di persone tra il pubblico è la mia più grande preoccupazione. Spero che non ci siano così tanti spettatori", ha dichiarato Yokobori.











Gli ufficiali medici lavorano a stretto contatto con il personale delle stazioni mediche per atleti e spettatori coordinando il servizio medico complessivo, compreso il trasferimento in ospedali e cliniche.



Un certo numero di ufficiali medici dei locali si è dimesso negli ultimi mesi, affermando di essere troppo occupato, ha riferito l'emittente pubblica NHK questo mese.



Gli organizzatori stanno cercando di colmare queste lacune. L'Associazione giapponese per la medicina acuta ha recentemente ricevuto una richiesta per riferire di sette candidati per ufficiali della sede, ha detto a Reuters un funzionario dell'associazione.



L'associazione ha respinto la richiesta, affermando che si trattava di un'istituzione accademica e non offriva servizi di collocamento lavorativo, ha affermato il funzionario.



Gli organizzatori non hanno risposto a un'e-mail in cerca di commenti.