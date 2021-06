Sonego in finale a Eastbourne

Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego stacca il biglietto per la finale del "Viking International", torneo Atp 250 con un montepremi di 547.265 euro che si sta avviando alle fasi conclusive sui campi in erba del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento insieme a Maiorca per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon.



Il 26enne torinese, numero 27 Atp e terzo favorito del seeding, si e' imposto dopo un'ora e 38 di gioco per 6-1 3-6 6-1 sull'australiano Max Purcell, lucky loser e numero 283 del mondo, che nel turno precedente aveva eliminato Andreas Seppi.



Sonego, alla quarta finale in carriera (ad Antalya 2019 e Cagliari lo scorso aprile i due titoli conquistati finora nel circuito maggiore), attende ora il vincitore dell'altra semifinale che mettera' di fronte il coreano Soonwoo Kwon e Alex De Minaur, secondo favorito del seeding, reduce dalla semifinale del Queen's.