Seppi accede ai quarti di finale al torneo di Eastbourne

Andreas Seppi ha ottenuto il pass per i quarti di finale del "Viking International", torneo Atp 250, montepremi 547.265 euro, in corso sui campi in erba del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento, assieme a Maiorca, per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon.



Il 37enne di Caldaro, 95 del mondo, ripescato come lucky loser dopo aver perso nell'ultimo turno delle qualificazioni, ha battuto oggi il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 79 del ranking Atp, col punteggio di 6-2 6-3.



Ai quarti di finale Seppi affronterà l'australiano Max Purcell, anche lui ripescato dopo aver perso nelle qualificazioni, che oggi ha superato a sorpresa il numero uno del seeding, ovvero il francese Gael Monfils, per 6-4 5-7 6-4.